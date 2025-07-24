«Атлетико» объявил о переходе защитника сборной Словакии Ганцко

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о подписании контракта со словацким защитником Давидом Ганцко.

Срок соглашения с 27-летним футболистом рассчитан на пять лет. Ранее Ганцко выступал за «Фейеноорд».

Ганцко стал первым футболистом из Словакии в истории «Атлетико», он присоединится к предсезонному тренировочному сбору основной команды на базе в Мадриде.

Ранее стало известно, что трансфер Ганцко в «Аль-Наср» сорвался, хотя словак уже был на базе саудовского клуба. «Аль-Наср» и «Фейеноорд» достигли соглашения, по которому за Давида должны были заплатить € 35 млн, ещё € 5 млн — бонусы. Словак почти подписал контракт, но саудовцы в последний момент отказались завершать сделку.

В минувшем сезоне Ганцко принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.