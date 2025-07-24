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Актобе — Спарта, результат матча 24 июля 2025, счет 2:1, первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций 2025/2026

«Актобе» обыграл пражскую «Спарту» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций
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Казахстанский «Актобе» одержал победу над пражской «Спартой» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча в Актобе завершилась со счётом 2:1.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Актобе
Актобе, Казахстан
Окончен
2 : 1
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Созах – 29'     2:0 Омиртаев – 83'     2:1 Бирманчевич – 90'    

В составе хозяев поля отличились Даниэль Созах (29-я минута) и Оралхан Омиртаев (83). Гости реализовали пенальти на 90-й минуте, точный удар нанёс Велько Бирманчевич.

Команды проведут ответный матч 31 июля в Праге.

В прошлом сезоне «Спарта» выступала на групповом этапе Лиги чемпионов, за восемь матчей команда из Чехии одержала домашнюю победу над «Ред Булл Зальцбург» (3:0) и в гостях сыграла вничью со «Штутгартом» (1:1), а позднее уступила «Манчестер Сити», «Бресту», мадридскому «Атлетико», «Фейеноорду», «Интеру» и «Байеру». «Актобе» в минувшем сезоне проиграл боснийскому «Сараево» по сумме двух встреч в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

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