«Актобе» обыграл пражскую «Спарту» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций

Казахстанский «Актобе» одержал победу над пражской «Спартой» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча в Актобе завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев поля отличились Даниэль Созах (29-я минута) и Оралхан Омиртаев (83). Гости реализовали пенальти на 90-й минуте, точный удар нанёс Велько Бирманчевич.

Команды проведут ответный матч 31 июля в Праге.

В прошлом сезоне «Спарта» выступала на групповом этапе Лиги чемпионов, за восемь матчей команда из Чехии одержала домашнюю победу над «Ред Булл Зальцбург» (3:0) и в гостях сыграла вничью со «Штутгартом» (1:1), а позднее уступила «Манчестер Сити», «Бресту», мадридскому «Атлетико», «Фейеноорду», «Интеру» и «Байеру». «Актобе» в минувшем сезоне проиграл боснийскому «Сараево» по сумме двух встреч в первом квалификационном раунде Лиги конференций.