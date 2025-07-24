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Кульчий: у «Динамо» всё будет хорошо — на «Ростов» выйдут с другим настроем и желанием

Кульчий: у «Динамо» всё будет хорошо — на «Ростов» выйдут с другим настроем и желанием
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Бывший тренер «Динамо» Александр Кульчий поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Ростовом» в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на субботу, 26 июля. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В 1-м туре «Ростов» здорово сыграл, но понятно, что у «Зенита» бразильцы, исполнители. Одно дело Карпин работает в «Ростове», а другое — в «Динамо», где давление на порядок выше. Будет интересная игра, потому что есть подоплёка — Карпин против бывшей команды.

Надо отметить, что «Балтика» в 1-м туре здорово сыграла, особенно первый тайм. Висели на ноге у «Динамо», не давали принимать мяч, пространство и время подумать. «Динамо» потерялось, но за счёт классных исполнителей сравняли счёт. Просто это 1-й тур — ожидание, давление. Думаю, у «Динамо» всё будет хорошо, тем более на «Ростов» они выйдут с другим настроем и желанием», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В стартовом туре чемпионата России подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с калининградской «Балтикой» (1:1). Жёлто-синие, в свою очередь, уступили санкт-петербургскому «Зениту» (1:2). Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года.

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