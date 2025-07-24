Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Аргентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Коринтианс» успешно ведёт переговоры о покупке Виктора Са из «Краснодара» — Эрнан

«Коринтианс» успешно ведёт переговоры о покупке Виктора Са из «Краснодара» — Эрнан
Аудио-версия:
Комментарии

«Коринтианс» рассматривает возможность подписания 31-летнего крайнего нападающего «Краснодара» Виктора Са. Об этом сообщает журналист Андрэ Эрнан в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент отсутствует конкретика или окончательное решение, однако переговоры продвигаются успешно.

Са перешёл в «Краснодар» из «Ботафого» зимой 2024 года. В минувшем сезоне нападающий «Краснодара» принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Карапузов рассказал о настроении в «Пари НН» после крупного поражения от «Краснодара»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android