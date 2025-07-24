«Коринтианс» успешно ведёт переговоры о покупке Виктора Са из «Краснодара» — Эрнан

«Коринтианс» рассматривает возможность подписания 31-летнего крайнего нападающего «Краснодара» Виктора Са. Об этом сообщает журналист Андрэ Эрнан в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент отсутствует конкретика или окончательное решение, однако переговоры продвигаются успешно.

Са перешёл в «Краснодар» из «Ботафого» зимой 2024 года. В минувшем сезоне нападающий «Краснодара» принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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