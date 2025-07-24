Александр Уваров рассказал, что он хочет видеть от «Динамо» Валерия Карпина

Бывший вратарь «Динамо» Александр Уваров поделился ожиданиями от игры бело-голубых под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

«От «Динамо» Карпина я хочу видеть атакующий футбол. Не пропускать мячи, которые пропустились в первые минуты. Хочется видеть красивую и зрелищную игру от «Динамо». И, естественно, результат. Вот этого я хочу от Карпина в «Динамо». Думаю, что динамовцы заждались!» — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В 1-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграли вничью с калининградской «Балтикой».