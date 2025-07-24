Месси — лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo, Иньеста — третий

Известное британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 50 лучших игроков в истории «Барселоны». Первое место в этом списке занял бывший нападающий сине-гранатовых Лионель Месси. На второй строчке расположился экс-полузащитник команды Хави. Замкнул тройку лидеров бывший хавбек «блауграны» Андрес Иньеста.

Топ-10 лучших футболистов в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo:

Лионель Месси; Хави; Андрес Иньеста; Йохан Круифф; Роналдиньо; Диего Марадона; Самуэль Это′О; Рональд Куман; Сесар Родригес; Микаэль Лаудруп.

Месси находился в системе каталонского клуба с 2000 по 2021 год. За этот период аргентинец принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 672 голами и 303 результативными передачами. Выступая за «Барселону», Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч».

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