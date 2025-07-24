Месси — лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo, Иньеста — третий

Известное британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 50 лучших игроков в истории «Барселоны». Первое место в этом списке занял бывший нападающий сине-гранатовых Лионель Месси. На второй строчке расположился экс-полузащитник команды Хави. Замкнул тройку лидеров бывший хавбек «блауграны» Андрес Иньеста.
Топ-10 лучших футболистов в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo:
- Лионель Месси;
- Хави;
- Андрес Иньеста;
- Йохан Круифф;
- Роналдиньо;
- Диего Марадона;
- Самуэль Это′О;
- Рональд Куман;
- Сесар Родригес;
- Микаэль Лаудруп.
Месси находился в системе каталонского клуба с 2000 по 2021 год. За этот период аргентинец принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 672 голами и 303 результативными передачами. Выступая за «Барселону», Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч».
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: