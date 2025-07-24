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Представитель Мантуана высказался об интересе к игроку «Зенита» со стороны «Марселя»

Представитель Мантуана высказался об интересе к игроку «Зенита» со стороны «Марселя»
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Тьяго Фрейтас, представитель агентства футболиста «Зенита» Густаво Мантуана, отреагировал на информацию об интересе «Марселя» к 24-летнему игроку.

«У меня нет информации об интересе других клубов к Мантуану», — приводит слова Фрейтаса «Спорт день за днём».

Мантуан выступает в составе «Зенита» с лета 2022 года. За это время он провёл 104 матча за клуб во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 14 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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