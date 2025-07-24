«Бешикташ» — «Шахтёр»: гости забили второй гол в матче отборочного раунда Лиги Европы

В эти минуты проходит первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречаются турецкий «Бешикташ» и украинский «Шахтёр». Команды играют на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Георгием Кабаковым (Болгария). «Шахтёр» ведёт в счёте — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бешикташ» — «Шахтёр».

Нв 28-й минуте отличился Эгиналдо, которому ассистировал ранее забивший Алисон.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.