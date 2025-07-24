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«Бешикташ» — «Шахтёр»: гости забили второй гол в матче отборочного раунда Лиги Европы

«Бешикташ» — «Шахтёр»: гости забили второй гол в матче отборочного раунда Лиги Европы
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В эти минуты проходит первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречаются турецкий «Бешикташ» и украинский «Шахтёр». Команды играют на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Георгием Кабаковым (Болгария). «Шахтёр» ведёт в счёте — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бешикташ» — «Шахтёр».

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Перерыв
1 : 2
Шахтёр
Украина
0:1 Алисон – 7'     0:2 Эгиналдо – 28'     1:2 Абрахам – 40'    

Нв 28-й минуте отличился Эгиналдо, которому ассистировал ранее забивший Алисон.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

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