«Бешикташ» — «Шахтёр»: гости забили второй гол в матче отборочного раунда Лиги Европы
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В эти минуты проходит первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречаются турецкий «Бешикташ» и украинский «Шахтёр». Команды играют на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Георгием Кабаковым (Болгария). «Шахтёр» ведёт в счёте — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бешикташ» — «Шахтёр».
Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Перерыв
1 : 2
Шахтёр
Украина
0:1 Алисон – 7' 0:2 Эгиналдо – 28' 1:2 Абрахам – 40'
Нв 28-й минуте отличился Эгиналдо, которому ассистировал ранее забивший Алисон.
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
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