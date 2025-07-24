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«Динамо», «Фламенго» и «Атлетико Минейро» обсудили два трансфера по видеосвязи — источник

«Динамо», «Фламенго» и «Атлетико Минейро» обсудили два трансфера по видеосвязи — источник
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Журналист Вене Касагранде поделился деталями переговоров московского «Динамо» с бразильскими клубами по двум трансферам. Напомним, полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль привлёк внимание «Фламенго», а бело-голубые планируют подписать полузащитника Рубенса из «Атлетико Минейро».

«Что касается Карраскаля, как сообщала российская пресса, именно переговоры «Динамо» с «Атлетико Минейро» по Рубенсу тормозили его переход во «Фламенго». Что мне стало известно: у российской команды не было средств, чтобы выкупить игрока. Поэтому три стороны встретились [по видеосвязи] и всё уладили. Вскоре Карраскаль будет отпущен в Бразилию», — написал Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Фламенго» и «Динамо» договорились о трансфере Хорхе Карраскаля за € 12 млн. Центральный полузащитник Рубенс является воспитанником «Атлетико Минейро». Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в € 6 млн. Футболист обладает опытом игры на левом фланге обороны и полузащиты.

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