Уваров: болельщики «Динамо» ждут, когда у клуба появится шанс на чемпионство

Бывший вратарь «Динамо» Александр Уваров оценил шансы бело-голубых на победу в чемпионате России после назначения российского специалиста Валерия Карпина на пост главного тренера клуба.

— С приходом Карпина в «Динамо» многие ждут от команды борьбы за чемпионство.

— Мы тоже ждём! Но для начала нужно посмотреть первые пять-шесть туров. В игре с «Балтикой» я вообще ничего не увидел! Нужно пять-шесть туров, а уже потом делать выводы.

Я думаю, что для «Динамо» Карпин — усиление. Он тренер сборной России. Однако сборная — это одно, а клуб — совершенно другое. Болельщики и все, конечно же, ждут, когда у нас появится чемпионство, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с калининградской «Балтикой» (1:1). В следующем туре бело-голубые примут на своём поле «Ростов». Встреча пройдёт в субботу, 26 июля.