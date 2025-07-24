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Уваров: болельщики «Динамо» ждут, когда у клуба появится шанс на чемпионство

Уваров: болельщики «Динамо» ждут, когда у клуба появится шанс на чемпионство
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Бывший вратарь «Динамо» Александр Уваров оценил шансы бело-голубых на победу в чемпионате России после назначения российского специалиста Валерия Карпина на пост главного тренера клуба.

— С приходом Карпина в «Динамо» многие ждут от команды борьбы за чемпионство.
— Мы тоже ждём! Но для начала нужно посмотреть первые пять-шесть туров. В игре с «Балтикой» я вообще ничего не увидел! Нужно пять-шесть туров, а уже потом делать выводы.

Я думаю, что для «Динамо» Карпин — усиление. Он тренер сборной России. Однако сборная — это одно, а клуб — совершенно другое. Болельщики и все, конечно же, ждут, когда у нас появится чемпионство, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с калининградской «Балтикой» (1:1). В следующем туре бело-голубые примут на своём поле «Ростов». Встреча пройдёт в субботу, 26 июля.

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