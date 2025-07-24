Президент «Барселоны» впервые высказался о сорвавшемся переходе Нико Уильямса

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта впервые прокомментировал информацию о сорвавшемся переходе нападающего Нико Уильямса из «Атлетика» из Бильбао. Ранее СМИ сообщали, что эта сделка находится на завершающем этапе, однако 4 июля вингер продлил контракт с баскской командой до 2035 года.

«Было несколько кандидатур, и я очень доволен, что в итоге мы остановились на варианте, который нравился мне больше всего (23 июля «Барселона» объявила о переходе Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. — Прим. «Чемпионата»). Это правда, что я одобрил кандидатуру Луиса Диаса. Это сильный футболист. Но из-за обстоятельств, связанных с «Ливерпулем», всё оказалось сложным. Однако я благодарен игроку, желавшему всегда приехать сюда.

Нико Уильямс? Поскольку сделка с Луисом была сложной, также мы находились в процессе переговоров с Рашфордом. К нам обратился агент Нико и предложил подписать его. Деку (спортивный директор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата») сказал мне об этом, но я предпочитал проработать два других варианта, однако в подобных ситуациях всегда прислушиваюсь к спортивному руководству.

Состоялись переговоры. Но условия, которые они нам назвали изначально, сильно отличались от итоговых в плане сроков оплаты, комиссии агента и ряда переменных, которые предопределили, что операция не состоится. Тогда команда Деку установила крайний срок в 48 часов. [Было понимание], что если они не примут наши условия, то мы не будем совершать эту сделку. Так и получилось. Параллельно шла работа по двум другим игрокам, а ситуация с Рашфордом прояснилась», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

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Презентация Маркуса Рашфорда в «Барселоне»: