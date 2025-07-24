«Бешикташ» — «Шахтёр»: Абрахам отыграл один мяч в игре отборочного раунда Лиги Европы
Поделиться
В эти минуты проходит первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречаются турецкий «Бешикташ» и украинский «Шахтёр». Команды играют на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Георгием Кабаковым (Болгария). «Шахтёр» ведёт в счёте — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бешикташ» — «Шахтёр».
Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 4
Шахтёр
Украина
0:1 Алисон – 7' 0:2 Эгиналдо – 28' 1:2 Абрахам – 40' 1:3 Кевин – 67' 2:3 Мариу – 87' 2:4 Кевин – 90+6'
На 40-й минуте форвард «Бешикташа» Тэмми Абрахам реализовал пенальти.
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 июля 2025
-
23:19
-
23:14
-
23:12
-
23:05
-
22:58
-
22:57
-
22:53
-
22:49
-
22:34
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:19
-
22:10
-
22:09
-
22:04
-
21:57
-
21:55
-
21:50
-
21:44
-
21:32
-
21:31
-
21:30
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
21:10
-
21:00
-
20:53
-
20:53
-
20:51
-
20:51
-
20:50
-
20:43
-
20:36