«Бешикташ» — «Шахтёр»: Абрахам отыграл один мяч в игре отборочного раунда Лиги Европы

В эти минуты проходит первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречаются турецкий «Бешикташ» и украинский «Шахтёр». Команды играют на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Георгием Кабаковым (Болгария). «Шахтёр» ведёт в счёте — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бешикташ» — «Шахтёр».

На 40-й минуте форвард «Бешикташа» Тэмми Абрахам реализовал пенальти.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.