«Шериф» из Молдавии дома проиграл «Утрехту» в матче квалификации Лиги Европы

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Шерифом» (Молдавия) и «Утрехтом» (Нидерланды). Игра проходила на стадионе «Шериф» в Тирасполе. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

В середине первого тайма счёт в игре открыл полузащитник хозяев Питер Адемо. На 33-й минуте хавбек «Утрехта» Виктор Йенсен восстановил равновесие. На 54-й минуте защитник Ник Виргевер вывел нидерландскую команду вперёд. На 70-й минуте полузащитник Адриан Блейк укрепил преимущество гостей.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Галгенвард» в Утрехте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск.

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