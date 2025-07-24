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«Шериф» из Молдавии дома проиграл «Утрехту» в матче квалификации Лиги Европы

«Шериф» из Молдавии дома проиграл «Утрехту» в матче квалификации Лиги Европы
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Шерифом» (Молдавия) и «Утрехтом» (Нидерланды). Игра проходила на стадионе «Шериф» в Тирасполе. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 20:00 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
1 : 3
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
1:0 Адемо – 24'     1:1 Йенсен – 33'     1:2 Виргевер – 54'     1:3 Blake – 70'    

В середине первого тайма счёт в игре открыл полузащитник хозяев Питер Адемо. На 33-й минуте хавбек «Утрехта» Виктор Йенсен восстановил равновесие. На 54-й минуте защитник Ник Виргевер вывел нидерландскую команду вперёд. На 70-й минуте полузащитник Адриан Блейк укрепил преимущество гостей.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Галгенвард» в Утрехте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
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