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Джои Бартон отреагировал на смерти Оззи Осборна и Халка Хогана

Джои Бартон отреагировал на смерти Оззи Осборна и Халка Хогана
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Бывший английский футболист Джои Бартон отреагировал на смерти легендарного рок-исполнителя Оззи Осборна и известного рестлера Халка Хогана.

Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Сегодня, 24 июля, стало известно о смерти 71-летнего Хогана.

«Две легенды ушли за несколько дней! Печальные времена», — написал Бартон у себя на странице в социальной сети Х.

Оззи Осборн — британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath. Оказал значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хэви-метал.

Хоган считается самой узнаваемой звездой реслинга во всём мире и самым популярным рестлером 1980-х годов. Начал карьеру рестлера в 1977 году, но всемирное признание получил после подписания контракта с World Wrestling Federation (ныне WWE) в 1983 году.

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