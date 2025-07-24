На матчах семи лучших женских клубов Англии разрешат употреблять алкоголь на трибунах

Болельщикам в качестве эксперимента разрешат употреблять алкогольные напитки на трибунах во время матчей семи клубов чемпионата Англии среди женских команд сезона-2025/2026, сообщил Reuters.

Употребление алкоголя будет позволено на стадионах женских «Арсенала», «Челси», «Эвертона», «Ливерпуля», «Лондон Сити Лайонесс», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Пробный период начался в прошлом году. Алкоголь можно было распивать на встречах четырёх клубов второго женского дивизиона чемпионата Англии («Бирмингем», «Бристоль Сити», «Ньюкасл» и «Саутгемптон»). Всего под эксперимент попали 19 матчей, которые в общей сложности посетили 51 тысяча болельщиков. Две трети болельщиков высказались за разрешение употребления алкоголя, а 84% оценили безопасность на трибунах после нововведения на уровне от девяти до 10 баллов из 10 возможных.

«Игроки и судьи встреч не отметили никаких изменений в поведении болельщиков, в то время как средние расходы болельщиков на еду и напитки на стадионах увеличились во время матчей, наряду с ростом посещаемости», — говорится в сообщении лиги.