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«МЮ» провёл переговоры по покупке Уоткинса, «Астон Вилла» требует £ 60 млн — Джейкобс

«МЮ» провёл переговоры по покупке Уоткинса, «Астон Вилла» требует £ 60 млн — Джейкобс
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«Манчестер Юнайтед» провёл новые переговоры о приобретении нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса. Бирмингемский клуб оценивает 29-летнего футболиста в £ 60 млн (€ 69 млн). При этом «Астон Вилла» не хочет отпускать игрока, пока не найдёт ему замену. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, команда из Бирмингема сохраняет интерес к вингеру «красных дьяволов» Алехандро Гарначо. В случае если переговоры между сторонами продвинутся, будет заключён отдельный контракт.

В минувшем сезоне Уоткинс принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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