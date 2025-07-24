Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Аргентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карраскаль не тренируется с «Динамо» и ждёт разрешения на отъезд в Бразилию — Касагранде

Карраскаль не тренируется с «Динамо» и ждёт разрешения на отъезд в Бразилию — Касагранде
Комментарии

Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль не принимает участия в командных тренировках. Как сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter), футболист занимается индивидуально и ждёт разрешения на отъезд, чтобы присоединиться к «Фламенго».

По данным источника, вероятность участия Карраскаля в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Ростовом» практически исключена.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере Хорхе Карраскаля за € 12 млн. Напомним, колумбиец также не был включён в заявку бело-голубых на встречу 1-го тура РПЛ с калининградской «Балтикой» (1:1).

Материалы по теме
«Барса» и «Ливерпуль» закрыли большие сделки, Пиняев отказал ЦСКА. Трансферы и слухи дня
«Барса» и «Ливерпуль» закрыли большие сделки, Пиняев отказал ЦСКА. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android