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«Брага» не смогла обыграть «Левски» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы

«Брага» не смогла обыграть «Левски» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы
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Португальская «Брага» сыграла вничью с болгарским «Левски» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча в Софии завершилась со счётом 0:0.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 20:30 МСК
Левски
София, Болгария
Окончен
0 : 0
Брага
Брага, Португалия

Команды проведут ответный матч 31 июля в Браге.

В минувшем сезоне «Брага» выступала в Лиге Европы, но завершила участие на стадии группового этапа, заняв 25-е место в общей таблице и не попав в топ-24 команды, которые продолжили участие в плей-офф. В национальном чемпионате «Брага» заняла четвёртое место.

«Левски» в сезоне-2024/2025 не выступал в еврокубках. По итогам прошлого сезона болгарская команда заняла второе место в национальном первенстве, уступив «Лудогорцу».

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