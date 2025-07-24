«Брага» не смогла обыграть «Левски» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы

Португальская «Брага» сыграла вничью с болгарским «Левски» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча в Софии завершилась со счётом 0:0.

Команды проведут ответный матч 31 июля в Браге.

В минувшем сезоне «Брага» выступала в Лиге Европы, но завершила участие на стадии группового этапа, заняв 25-е место в общей таблице и не попав в топ-24 команды, которые продолжили участие в плей-офф. В национальном чемпионате «Брага» заняла четвёртое место.

«Левски» в сезоне-2024/2025 не выступал в еврокубках. По итогам прошлого сезона болгарская команда заняла второе место в национальном первенстве, уступив «Лудогорцу».