«Астон Вилла» сразу же отклонила предложение «МЮ» по аренде Мартинеса — TyC Sports

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Астон Вилле» по аренде 32-летнего вратаря Эмилиано Мартинеса, однако бирмингемский клуб немедленно отклонил его. Об этом сообщает аккаунт All About Argentina со ссылкой на TyC Sports в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Астон Вилла» оценивает аргентинского голкипера в € 47 млн.

В минувшем сезоне Мартинес принял участие в 53 матчах во всех турнирах, 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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