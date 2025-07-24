«Торпедо-БелАЗ» и «Маккаби Хайфа» сыграли вничью в квалификации Лиги конференций

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между белорусским «Торпедо-БелАЗ» и израильским «Маккаби» из Хайфы. Команды играли на стадионе «Торпедо» (Жодино, Беларусь). Встреча завершилась результативной ничьей — 1:1.

На 45+1-й минуте сенегальский защитник гостей Абдулайе Сек вывел «Маккаби» вперёд. На 48-й минуте игрок обороны «Торпедо» Кирилл Премудров восстановил равенство в счёте.

Ответная встреча между командами «Маккаби» Хайфа и «Торпедо-БелАЗ» запланирована на четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Варкерт» (Кишварда, Венгрия). Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.