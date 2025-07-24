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Торпедо-БелАЗ — Маккаби Х, результат матча 24 июля 2025, счёт 1:1, квалификация Лиги конференций — 2025/2026

«Торпедо-БелАЗ» и «Маккаби Хайфа» сыграли вничью в квалификации Лиги конференций
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между белорусским «Торпедо-БелАЗ» и израильским «Маккаби» из Хайфы. Команды играли на стадионе «Торпедо» (Жодино, Беларусь). Встреча завершилась результативной ничьей — 1:1.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Торпедо-БелАЗ
Жодино, Беларусь
Окончен
1 : 1
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
0:1 Сек – 45+1'     1:1 Премудров – 48'    

На 45+1-й минуте сенегальский защитник гостей Абдулайе Сек вывел «Маккаби» вперёд. На 48-й минуте игрок обороны «Торпедо» Кирилл Премудров восстановил равенство в счёте.

Ответная встреча между командами «Маккаби» Хайфа и «Торпедо-БелАЗ» запланирована на четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Варкерт» (Кишварда, Венгрия). Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Календарь квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
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