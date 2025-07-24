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Полузащитник сборной Англии сообщил окружению, что переходит в «Арсенал» — TBR Football

Полузащитник сборной Англии сообщил окружению, что переходит в «Арсенал» — TBR Football
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Полузащитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе проинформировал своих друзей, что нынешним летом он перейдёт в «Арсенал». Об этом сообщает TBR Football.

По сведениям источника, «канониры» действительно ведут переговоры о трансфере 27-летнего хавбека. Однако на текущий момент лондонский клуб в большей степени сосредоточен на сделке по переходу форварда Виктора Дьёкереша из «Спортинга».

В минувшем сезоне Эзе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

В составе сборной Англии полузащитник сыграл 12 матчей, где забил гол.

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