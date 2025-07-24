Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Аргентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АЕК в дебютном официальном матче Николича обыграл «Хапоэль» Беэр-Шева в Лиге конференций

АЕК в дебютном официальном матче Николича обыграл «Хапоэль» Беэр-Шева в Лиге конференций
Комментарии

Афинский АЕК одержал победу над израильским «Хапоэль» Беэр-Шева в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча в Афинах завершилась со счётом 1:0.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Окончен
1 : 0
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
1:0 Релвас – 50'    

Единственный мяч в составе хозяев поля забил Филипе Релвас на 50-й минуте.

Это был дебютный официальный матч экс-тренера ЦСКА Марко Николича во главе АЕКа. Ранее греческая команда под руководством специалиста провела четыре контрольные встречи, в которых один раз проиграла «Зюльте-Варегему» (0:2) и одержала три победы — над «Беерсхотом» (4:1), «Кортрейком» (2:1), и «Омонией» (1:0).

АЕК и «Хапоэль» проведут ответный матч 31 июля на нейтральном поле в венгерском Дебрецене.

Календарь Лиги конференций
Материалы по теме
«Самый закрытый клуб Турции». Что ждёт Файзуллаева в любимой команде Эрдогана
Эксклюзив
«Самый закрытый клуб Турции». Что ждёт Файзуллаева в любимой команде Эрдогана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android