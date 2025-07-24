АЕК в дебютном официальном матче Николича обыграл «Хапоэль» Беэр-Шева в Лиге конференций

Афинский АЕК одержал победу над израильским «Хапоэль» Беэр-Шева в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча в Афинах завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в составе хозяев поля забил Филипе Релвас на 50-й минуте.

Это был дебютный официальный матч экс-тренера ЦСКА Марко Николича во главе АЕКа. Ранее греческая команда под руководством специалиста провела четыре контрольные встречи, в которых один раз проиграла «Зюльте-Варегему» (0:2) и одержала три победы — над «Беерсхотом» (4:1), «Кортрейком» (2:1), и «Омонией» (1:0).

АЕК и «Хапоэль» проведут ответный матч 31 июля на нейтральном поле в венгерском Дебрецене.