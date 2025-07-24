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«Шахтёр» под руководством Арды Турана обыграл «Бешикташ» в первом матче отбора Лиги Европы

«Шахтёр» под руководством Арды Турана обыграл «Бешикташ» в первом матче отбора Лиги Европы
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и украинским «Шахтёром». Команды играли на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция), победу одержал «Шахтёр» со счётом 4:2. Украинский клуб возглавляет турок Арда Туран.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 4
Шахтёр
Украина
0:1 Алисон – 7'     0:2 Эгиналдо – 28'     1:2 Абрахам – 40'     1:3 Кевин – 67'     2:3 Мариу – 87'     2:4 Кевин – 90+6'    

В составе украинского клуба отличились бразильцы Алисон (7-я минута), Эгиналдо (28) и Кевин, который оформил дубль (67, 90+6). У хозяев поля голы забили Тэмми Абрахам (40, с пенальти) и Жоау Мариу (87).

Ответный матч команд пройдёт 31 июля на нейтральном поле в Кракове (Польша).

В минувшем сезоне «Шахтёр» выступал в Лиге чемпионов, но не сумел пробиться в плей-офф. «Бешикташ» под руководством Уле-Гуннара Сульшера не прошёл общий этап Лиги Европы.

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