«Шахтёр» под руководством Арды Турана обыграл «Бешикташ» в первом матче отбора Лиги Европы
Поделиться
Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и украинским «Шахтёром». Команды играли на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция), победу одержал «Шахтёр» со счётом 4:2. Украинский клуб возглавляет турок Арда Туран.
Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 4
Шахтёр
Украина
0:1 Алисон – 7' 0:2 Эгиналдо – 28' 1:2 Абрахам – 40' 1:3 Кевин – 67' 2:3 Мариу – 87' 2:4 Кевин – 90+6'
В составе украинского клуба отличились бразильцы Алисон (7-я минута), Эгиналдо (28) и Кевин, который оформил дубль (67, 90+6). У хозяев поля голы забили Тэмми Абрахам (40, с пенальти) и Жоау Мариу (87).
Ответный матч команд пройдёт 31 июля на нейтральном поле в Кракове (Польша).
В минувшем сезоне «Шахтёр» выступал в Лиге чемпионов, но не сумел пробиться в плей-офф. «Бешикташ» под руководством Уле-Гуннара Сульшера не прошёл общий этап Лиги Европы.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 июля 2025
-
23:19
-
23:14
-
23:12
-
23:05
-
22:58
-
22:57
-
22:53
-
22:49
-
22:34
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:19
-
22:10
-
22:09
-
22:04
-
21:57
-
21:55
-
21:50
-
21:44
-
21:32
-
21:31
-
21:30
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
21:10
-
21:00
-
20:53
-
20:53
-
20:51
-
20:51
-
20:50
-
20:43
-
20:36