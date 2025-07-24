«Шахтёр» под руководством Арды Турана обыграл «Бешикташ» в первом матче отбора Лиги Европы

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и украинским «Шахтёром». Команды играли на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция), победу одержал «Шахтёр» со счётом 4:2. Украинский клуб возглавляет турок Арда Туран.

В составе украинского клуба отличились бразильцы Алисон (7-я минута), Эгиналдо (28) и Кевин, который оформил дубль (67, 90+6). У хозяев поля голы забили Тэмми Абрахам (40, с пенальти) и Жоау Мариу (87).

Ответный матч команд пройдёт 31 июля на нейтральном поле в Кракове (Польша).

В минувшем сезоне «Шахтёр» выступал в Лиге чемпионов, но не сумел пробиться в плей-офф. «Бешикташ» под руководством Уле-Гуннара Сульшера не прошёл общий этап Лиги Европы.