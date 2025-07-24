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Стало известно условие, от которого зависит переход Кьезы из «Ливерпуля» в «Аталанту»

Стало известно условие, от которого зависит переход Кьезы из «Ливерпуля» в «Аталанту»
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«Аталанта» ведёт работу по продаже нападающего Адемолы Лукмана нынешним летом. «Бергамаски» хотят выручить € 50 млн с трансфера нигерийского футболиста. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, в случае, если итальянский клуб продаст Лукмана, то из полученных денег потратит € 15 млн на приобретение крайнего нападающего «Ливерпуля» Федерико Кьезы.

Ранее СМИ сообщали об интересе к вингеру мерсисайдцев со стороны «Ювентуса», «Наполи» и «Фенербахче».

В минувшем сезоне Кьеза принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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