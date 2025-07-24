Смолов высказался об отстранении «Торпедо» и других скандалах российского футбола

Чемпион России в составе «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о скандалах в российском футболе, включая отстранение московского «Торпедо» от участия в Российской Премьер-Лиге и ликвидацию испытывавших финансовые проблемы «Химок».

«В случае с «Торпедо» у меня есть ещё один поинт. Ликвидация «Химок», непонятные стыки. Алаев оказался в такой ситуации, где он каждый год транслирует, что хочет улучшить лигу, а здесь выплывает ситуация с «Торпедо». Тот сценарий, который произошёл, думаю, в какой-то момент хотели сделать максимально безболезненно для лиги», — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Место столичной команды в РПЛ занял «Оренбург». Ранее вылетевший из элитной лиги «Пари НН» заменил в чемпионате обанкротившиеся «Химки».