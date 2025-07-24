Смолов — о «Химках»: обидно, что такой клуб прекратил существование

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов выразил сожаление в связи с прекращением существования футбольного клуба «Химки».

«Химки», несмотря на прикол с болельщиками, хорошая была команда. Она понятна логистически, нормальный стадион, хорошие футболисты по меркам РПЛ. Обидно, что такой клуб прекратил существование», — сказал Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

В минувшем мае комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов отказала подмосковной команде в предоставлении лицензии для участия в РПЛ сезона-2025/2026. 18 июня «Химки» объявили о приостановлении деятельности клуба в его текущем виде.

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