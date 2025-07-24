«Целе» Иосифова сыграл вничью с кипрским АЕКом в первом матче 2-го отборочного раунда ЛЕ

Словенский «Целе» сыграла вничью с кипрским АЕКом из Ларнаки в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча в Целе завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев поля на 28-й минуте отличился Франко Ковачевич, забивший гол с пенальти. У гостей на 53-й минуте 11-метровый удар реализовал Хрвое Миличевич.

Российский нападающий «Целе» Никита Иосифов провёл на поле все 90 минут.

Команды проведут ответный матч 31 июля в Ларнаке.

В минувшем сезоне «Целе» дошёл до четвертьфинала Лиги конференций, где по сумме двух матчей уступил «Фиорентине» (1:2, 2:2). АЕК в сезоне-2024/2025 потерпел поражение от венгерского клуба «Пакш» на стадии второго квалификационного раунда (0:3, 0:2).