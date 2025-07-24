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Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 24 июля

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 24 июля
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Сегодня, 24 июля, состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 24 июля:

«Шериф» (Молдавия) – «Утрехт» (Нидерланды) – 1:3;
«Баник» Острава (Чехия) – «Легия» (Польша) – 2:2;
«Мидтьюлланн» (Дания) – «Хайберниан» (Шотландия) – 1:1;
«Левски» (Болгария) – «Брага» (Португалия) – 0:0;
«Бешикташ» (Турция) – «Шахтёр» (Украина) – 2:4;
«Андерлехт» (Бельгия) – «Хеккен» (Швеция) – 1:0;
«Целе» (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:1;
«Лугано» (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0.

Ответные встречи между командами состоятся 31 июля.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь квалификации Лиги Европы - 2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги Европы - 2025/2026
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