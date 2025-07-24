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Глава «Барселоны» высказался о вечеринке Ямаля, где участвовали артисты с карликовостью

Глава «Барселоны» высказался о вечеринке Ямаля, где участвовали артисты с карликовостью
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о вечеринке, организованной нападающим «блауграны» Ламином Ямалем в честь своего 18-летия. После мероприятия футболист сине-гранатовых подвергся критике за приглашение артистов с карликовостью в целях развлечения.

«Вечеринка Ямаля? Мне жаль, что я не пошёл на неё. Это было частное мероприятие.

Что такого? Им по 18 лет. Они выбрали эту вечеринку, и это в некотором роде забавно. Он устроил её со своими друзьями, с людьми из мира развлечений. В этом смысле я подчёркиваю, что Ямаль организовал хорошую вечеринку.

После неё он пришёл на тренировку и занимался как никто другой. И в этом смысле Ламина не в чём упрекнуть. Наоборот, поздравляю его и рад, что ребята хорошо провели время», — сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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