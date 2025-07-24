Минское «Динамо» уступило «Эгнатии» в квалификации Лиги конференций

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между белорусским «Динамо» и албанской «Эгнатией». Команды играли на стадионе «Вароши» (Мезёкёвешд, Венгрия). Победу со счётом 2:0 праздновали номинальные гости.

На 28-й минуте игры «Эгнатия» вышла вперёд в счёте. Отличился албанский полузащитник Реги Люшкья. На 88-й минуте нападающий Сумайла Бакайоко удвоил преимущество албанцев.

Ответная встреча между командами «Эгнатия» и «Динамо» Минск запланирована на четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Эгнатия Арена» (Рогожина, Албания). Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.