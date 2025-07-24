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Динамо Минск — Эгнатия, результат матча 24 июля 2025, счёт 0:2, квалификация Лиги конференций — 2025/2026

Минское «Динамо» уступило «Эгнатии» в квалификации Лиги конференций
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между белорусским «Динамо» и албанской «Эгнатией». Команды играли на стадионе «Вароши» (Мезёкёвешд, Венгрия). Победу со счётом 2:0 праздновали номинальные гости.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 21:45 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Окончен
0 : 2
Эгнатия
Ррогожина, Албания
0:1 Lushkja – 28'     0:2 Bakayoko – 88'    

На 28-й минуте игры «Эгнатия» вышла вперёд в счёте. Отличился албанский полузащитник Реги Люшкья. На 88-й минуте нападающий Сумайла Бакайоко удвоил преимущество албанцев.

Ответная встреча между командами «Эгнатия» и «Динамо» Минск запланирована на четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Эгнатия Арена» (Рогожина, Албания). Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Календарь квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
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