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Эквадор — Аргентина. Прямая трансляция
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Фёдор Смолов: предложений из РПЛ нет, и в целом не особо готов их рассматривать

Фёдор Смолов: предложений из РПЛ нет, и в целом не особо готов их рассматривать
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Российский нападающий Фёдор Смолов высказался о возможном продолжении футбольной карьеры.

Смолову 35 лет, летом 2025 года он покинул «Краснодар», с которым впервые в карьере стал чемпионом России. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».

— Предложений из РПЛ нет, и в целом не особо готов их рассматривать. Хочется придать красок РПЛ с другой стороны, их стало не хватать.

— Ты вдохновляешься тем, чем занимаешься сейчас?
— Мне нравится и приносит удовольствие, надеюсь, у меня получается, — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

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