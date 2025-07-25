Фёдор Смолов: предложений из РПЛ нет, и в целом не особо готов их рассматривать

Российский нападающий Фёдор Смолов высказался о возможном продолжении футбольной карьеры.

Смолову 35 лет, летом 2025 года он покинул «Краснодар», с которым впервые в карьере стал чемпионом России. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».

— Предложений из РПЛ нет, и в целом не особо готов их рассматривать. Хочется придать красок РПЛ с другой стороны, их стало не хватать.

— Ты вдохновляешься тем, чем занимаешься сейчас?

— Мне нравится и приносит удовольствие, надеюсь, у меня получается, — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.