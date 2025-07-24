«Виссел Кобе» сделал заявление в связи с возможной отменой матча с «Барселоной»

«Виссел Кобе» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) сделал заявление относительно возможной отмены товарищеской игры с «Барселоной», запланированной на 27 июля. Ранее каталонский клуб объявил о приостановке действия договорённости об участии в этом матче из-за серьёзных нарушений контрактных обязательств со стороны организатора.

«На текущий момент мы поддерживаем тесный контакт с ФК «Барселона» и ведём переговоры с ним, но нам потребуется некоторое время, чтобы сообщить о будущем.

Мы хотели бы выразить наши глубочайшие извинения всем вам за долгое ожидание и беспокойство. Как только решение будет принято, его объявят на официальном сайте клуба и так далее. Поэтому, пожалуйста, подождите немного», — сказано в заявлении японского клуба.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: