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«Виссел Кобе» сделал заявление в связи с возможной отменой матча с «Барселоной»

«Виссел Кобе» сделал заявление в связи с возможной отменой матча с «Барселоной»
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«Виссел Кобе» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) сделал заявление относительно возможной отмены товарищеской игры с «Барселоной», запланированной на 27 июля. Ранее каталонский клуб объявил о приостановке действия договорённости об участии в этом матче из-за серьёзных нарушений контрактных обязательств со стороны организатора.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 июля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Виссел Кобе
Кобе, Япония
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На текущий момент мы поддерживаем тесный контакт с ФК «Барселона» и ведём переговоры с ним, но нам потребуется некоторое время, чтобы сообщить о будущем.

Мы хотели бы выразить наши глубочайшие извинения всем вам за долгое ожидание и беспокойство. Как только решение будет принято, его объявят на официальном сайте клуба и так далее. Поэтому, пожалуйста, подождите немного», — сказано в заявлении японского клуба.

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