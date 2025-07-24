Смолов назвал футболистов, которых взял бы в «Динамо», чтобы выиграть чемпионство

Бывший нападающий «Динамо» Фёдор Смолов назвал четырёх футболистов, которых взял бы в московскую команду, чтобы выиграть Российскую Премьер-Лигу.

— Смолов — спортивный директор «Динамо». Каких трёх игроков он подписал бы, чтобы команда претендовала на золото?

— Жерсон, Луис Энрике, Дуглас Сантос (улыбается). Ты спросил про трёх игроков, я отталкивался от позиции.

— А из чемпионской команды?

— Смотря во что хочет играть Карпин. Думаю, Эдик Сперцян бы подошёл.

— «Динамо» позиционирует себя как гранд, однако подписывает Сергеева. Хороший футболист, но в какой-то момент сбитый лётчик, которому уже не 18, а 30. Осипенко — хороший защитник, однако из «Ростова», у которого, как говорят, много проблем. Тот же Глебов на позицию лидера – тоже из «Ростова». Вы берёте игроков из второй восьмёрки, но хотите выиграть золото.

— Думаю, в этом есть логика. Карпин переходит в новую команду, эти ребята для него понятны. Они будут для него основообразующими. Плюс он долгое время работал в «Ростове», если посмотреть на уровень игроков, то они прогрессировали, добивались относительно нормального результата, формула работала. Резко перестроиться, наверное, сложно. Так не бывает, должен пройти какой-то промежуток времени. Согласен с тобой, не хочу кого-то оскорблять, наверное, с игроками «Ростова» стать чемпионом, наверное, нет [нельзя стать], — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.