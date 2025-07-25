Смолов рассказал, сколько Карпину надо дать поработать в «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Фёдор Смолов оценил тренерский старт Валерия Карпина в московском клубе. Команда в 1-м туре РПЛ дома сыграла вничью с калининградской «Балтикой» (1:1).

— Когда у Карпина могут начаться нервы? Те, которых не было в «Ростове».

— Реакция, что он сразу ушёл в подтрибунное помещение, подтверждает, что нервы уже начались, и это нормально. Тренерство — максимально нервозная профессия. Всё упрётся, наверное, в давлении со стороны руководства, когда начнутся вопросы. Мне кажется, Карпин — опытный тренер и со своим давлением знает, как справляться и как не проецировать на игроков.

— Сколько ему нужно дать поработать, прежде чем спрашивать за результат?

— Сейчас первый тур, [нужно понять] когда приедут новички, в каком состоянии? Если новички сыграют в последний тур в августе, 6-7-й тур, то полноценная подготовка всей команды начнётся только зимой. Думаю, два сезона минимум, когда можно увидеть почерк тренера. Ну, полтора, чтобы два полноценных предсезонных окна тренер смог провести, — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.