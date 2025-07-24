Смолов: у Тюкавина широкая кость тире зад, которым он понимает, как работать

Бывший нападающий «Динамо» Фёдор Смолов оценил физические данные форварда бело-голубых Константина Тюкавина и назвал его сильные стороны.

«У него антропометрия и физическая сила на высоком уровне, он невысокий, когда подсаживается, защитникам тяжело играть. Скажем так (улыбается), у него широкая кость тире зад, которым он хорошо разворачивает и понимает, как работать. Этому сложно противодействовать.

Костя всё время ломает линию, открывается за спину, защитнику приходится смотреть. Хорошо действует на грани офсайда. Заметил ещё до травмы, что стал в недодачу принимать мячи и разворачивать, сохранять. То, чего у него не было в начале.

Он сбалансирован, да, не обыгрывает один в один, но его модель не подразумевает. Здесь зацепился, развернул, покатил, побежал открываться в острую фазу. Хорошо чувствует тайминги открывания в штрафной. Хорошее исполнительское мастерство, на технику удар и на силу», — сказал Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.