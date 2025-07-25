Футболисты украинской «Александрии» отказались пожимать руки игрокам сербского «Партизана»

Игроки украинского футбольного клуба «Александрия» отказались от рукопожатий в матче с сербским «Партизаном» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА — 2025/2026. Команды играли в польском Катовице. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты белградской команды.

Предположительно, такая реакция футболистов «Александрии» была вызвана участием «Партизана» в товарищеском турнире Братский кубок — 2025 в Москве, где сербская команда провела два контрольных матча с ПФК ЦСКА (1:3) и московским «Динамо» (1:3).

Ответная игра между «Партизаном» и «Александрией» пройдёт в четверг, 31 июля. Команды сразятся на стадионе «Партизан» (Белград, Сербия).