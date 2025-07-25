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Смолов оценил решение Пиняева не менять «Локомотив» на ЦСКА

Смолов оценил решение Пиняева не менять «Локомотив» на ЦСКА
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Бывший нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов высказался об отказе футболиста железнодорожников Сергея Пиняева переходить в ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы были готовы заплатить за игрока отступные в размере 900 млн рублей, но Пиняев предпочёл не менять клубную прописку.

— ЦСКА [предложил] десятку, что? (удивляется).

— На месте Пиняева ты бы смотрел в ту сторону?
— Думаю, смысла нет переходить внутри чемпионата. Я с ним общаюсь, для своего возраста он уравновешенный и думающий парень.

— Он работал для того, чтобы уехать в Европу?
— Да. Это не камень в огород ЦСКА, просто не вижу смысла. Футбол Галактионова, глобально, про лучшие качества Пиняева. Зачем ему идти в ЦСКА, в «ромб», — сказал Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

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