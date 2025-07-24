Результаты матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 24 июля

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Сегодня, 24 июля, состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги конференций 24 июля:

«Астана» (Казахстан) – «Зимбру» (Молдавия) – 1:1;

«Атлетик Клуб Эскальдес» (Андорра) – «Динамо» Т (Албания) – 1:2;

«Пайде» (Эстония) – АИК (Швеция) – 0:2;

«Араз-Нахчыван» (Азербайджан) – «Арис» (Греция) – 2:1;

«Арда» (Болгария) – ХИК (Финляндия) – 0:0;

«Сент-Джозефс» (Гибралтар) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – 0:4;

«Актобе» (Казахстан) – «Спарта» П (Чехия) – 2:1;

«Кауно Жальгирис» (Литва) – «Валур» (Исландия) – 1:1;

«Арарат-Армения» (Армения) – «Университатя» (Румыния) – 0:0;

«Пюник» (Армения) – «Дьёр» (Венгрия) – 2:1;

«Ильвес» (Финляндия) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – 4:3;

«Арис» (Кипр) – «Академия Пушкаша» (Венгрия) – 3:2;

«Хайбернианс» (Мальта) – «Спартак» Тр (Словакия) – 1:2;

«Русенборг» (Норвегия) – «Банга» (Литва) – 5:0;

«Жальгирис» (Литва) – «Линфилд» (Северная Ирландия) – 0:0;

«Омония» (Кипр) – «Торпедо» Кт (Грузия) – 1:0;

«Черно море» (Болгария) – «Истанбул Башакшехир» (Турция) – 0:1;

«Полесье» (Украина) – «Санта-Колома» (Андорра) – 1:2;

«Нови Пазар» (Сербия) – «Ягеллония» (Польша) – 1:2;

«Хаммарбю» (Швеция) – «Шарлеруа» (Бельгия) – 0:0;

«Рига» (Латвия) – «Дила» (Грузия) – 2:1;

«Викинг» (Норвегия) – «Копер» (Словения) – 7:0;

«Александрия» (Украина) – «Партизан» (Сербия) – 0:2;

«Петрокуб» (Молдавия) – «Сабах» (Азербайджан) – 0:2;

«Вадуц» (Лихтенштейн) – «Дангэннон Свифтс» (Северная Ирландия) – 0:1;

«Торпедо-БелАЗ» (Беларусь) – «Маккаби» Х (Израиль) – 1:1;

«Раднички» К (Сербия) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – 0:0;

«Вараждин» (Хорватия) – «Санта-Клара» (Португалия) – 2:1;

«Пакш» (Венгрия) – «Марибор» (Словения) – 1:0;

«АЕК» Афины (Греция) – «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – 1:0;

«Кошице» (Словакия) – «Неман» (Беларусь) – 2:3;

«Сутьеска» (Черногория) – «Бейтар» (Израиль) – 1:2;

«Вардар» (Северная Македония) – «Лозанна» (Швейцария) – 2:1;

«Влажния» (Албания) – «Викингур» Р (Исландия) – 2:1;

«Аустрия» В (Австрия) – «Спаэри» (Грузия) – 2:0;

«Сент-Патрикс» (Ирландия) – «Нымме Калью» (Эстония) – 1:0;

«ХБ Торсхавн» (Фарерские острова) – «Брондбю» (Дания) – 1:1;

«Данди Юнайтед» (Шотландия) – «УНА Штрассен» (Люксембург) – 1:0;

«Динамо» Мн (Беларусь) – «Эгнатия» (Албания) – 0:2;

«Дечич» (Черногория) – «Рапид» В (Австрия) – 0:2;

«Ракув» (Польша) – «Жилина» (Словакия) – 3:0;

«Сараево» (Босния и Герцеговина) – «Университатя» Кр (Румыния) – 2:1;

«Ларн» (Северная Ирландия) – «Приштина» (Косово) – 0:0.

Ответные встречи между командами состоятся 31 июля.

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда победила испанский «Бетис» со счётом 4:1.