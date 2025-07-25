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«Наполи» рассматривает трёх нападающих из АПЛ для усиления состава — GdS

«Наполи» рассматривает трёх нападающих из АПЛ для усиления состава — GdS
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«Наполи» проявляет интерес к крайнему нападающему «Челси» Рахиму Стерлингу. Вариант с подписанием 30-летнего футболиста нравится лично главному тренеру действующего чемпиона Италии Антонио Конте. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, неаполитанский клуб также изучает кандидатуры вингера «Ливерпуля» Федерико Кьезы и крайнего нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша.

В минувшем сезоне Стерлинг играл за «Арсенал» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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