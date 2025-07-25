Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Аргентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов: в «Динамо» при Личке латиноамериканцам позволялось больше, чем россиянам

Смолов: в «Динамо» при Личке латиноамериканцам позволялось больше, чем россиянам
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-форвард «Краснодара» и «Динамо» Фёдор Смолов поделился воспоминаниями о совместной работе с экс-главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой и назвал возможную причину упущенного чемпионства в сезоне-2023/2024.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Я застал «Динамо» Лички, там был крен в сторону латиноамериканских ребят, им позволялось больше, чем россиянам. А это всё равно расхолаживает, потому что ребята видят разницу в отношении. Возможно, это и стало ключевым фактором, что «Динамо» не стало чемпионом в том одном матче, в котором всё от него зависело», — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

За тур до конца сезона-2023/2024 московское «Динамо» возглавляло чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге — 2023/2024. В 30-м туре подопечным Лички было достаточно не проиграть на выезде «Краснодару». Встреча завершилась победой «быков» (1:0). В параллельном матче «Зенит» одолел «Ростов» (2:1) и стал чемпионом страны.

Материалы по теме
Клубы РПЛ не заявили на сезон 40 игроков! Почему нет Вендела, Медины, Чавеса и других?
Клубы РПЛ не заявили на сезон 40 игроков! Почему нет Вендела, Медины, Чавеса и других?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android