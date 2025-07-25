Смолов: в «Динамо» при Личке латиноамериканцам позволялось больше, чем россиянам

Экс-форвард «Краснодара» и «Динамо» Фёдор Смолов поделился воспоминаниями о совместной работе с экс-главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой и назвал возможную причину упущенного чемпионства в сезоне-2023/2024.

«Я застал «Динамо» Лички, там был крен в сторону латиноамериканских ребят, им позволялось больше, чем россиянам. А это всё равно расхолаживает, потому что ребята видят разницу в отношении. Возможно, это и стало ключевым фактором, что «Динамо» не стало чемпионом в том одном матче, в котором всё от него зависело», — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

За тур до конца сезона-2023/2024 московское «Динамо» возглавляло чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге — 2023/2024. В 30-м туре подопечным Лички было достаточно не проиграть на выезде «Краснодару». Встреча завершилась победой «быков» (1:0). В параллельном матче «Зенит» одолел «Ростов» (2:1) и стал чемпионом страны.