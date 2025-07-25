Смолов: Заболотный — дерево? Нет, он обученный парень и был нужен не только «Спартаку»

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился мнением о форварде «Спартака» Антоне Заболотном, присоединившемся к красно-белым нынешним летом. Московский клуб объявил о подписании контракта с 34-летним футболистом 1 июля. Он дебютировал за «Спартак» в официальных матчах в игре 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

— Все начали смеяться над постом «Спартака» про девять плюс выигранных единоборств в матче РПЛ.

— Судя по этим данным, он провёл полезный матч. Честно скажу, полностью не смотрел. Антон в 34 года в хорошей форме, он точно полезный футболист. Знаю его давно, это трудяга и профессионал, адекватный парень.

С Махачкалой тяжело играть, они физически хорошо готовы. Прессингуют, играют один в один, молодцы. Мы увидели, что у «Спартака» есть такая опция, клуб вариативен, два разноплановых нападающих, можно использовать такую схему. На примере моей прошлогодней команды «Краснодара» могу сказать, что эта схема работает и можно стать чемпионом.

— Заболотный — дерево?

— Нет, он обученный парень. Головой зачастую играет лучше, чем ногами. Это неплохо, его сильная сторона. По моей информации, у него было несколько предложений летом от хороших команд, он был нужен не только «Спартаку», — сказал Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

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Как появился «Спартак»: