«Ньюкасл» определился с заменой для Исака, интересующего «Ливерпуль» — Sky Sports

«Ньюкасл» заинтересован в подписании контракта с нападающим «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко в случае, если форвард Александер Исак покинет клуб. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что «Ливерпуль» является единственной командой, всерьёз претендующей на футболиста сборной Швеции.

По сведениям источника, «сороки» изучили условия сделки по потенциальному трансферу словенского игрока. Подчёркивается, что на текущей неделе Шешко отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии. При этом «Ньюкасл» не желает продавать Исака и оценивает его в £ 150 млн (€ 172,5 млн).

В минувшем сезоне нападающий «РБ Лейпциг» принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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