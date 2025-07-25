Смолов назвал идеальный клуб и чемпионат для трансфера Сперцяна в Европу

Бывший футболист «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, что капитан «горожан» Эдуард Сперцян советовался с ним по поводу возможного переезда в Европу. Форвард порассуждал на тему идеального места для прогресса экс-одноклубника.

— Идеальный клуб для Сперцяна?

— Мы много с ним разговаривали, он советовался со мной. Очень хочу, чтобы его мечта осуществилась. Наверное, сегодняшняя Италия ему подойдёт больше, чем Испания. В Испании даже на примере Захаряна увидели, насколько там компактный футбол, где мало времени и пространства… Но Испания на втором месте после Италии.

— А Нидерланды?

— Думаю, условный «Аякс» — идеальный вариант. Я ему говорил об этом два или три года назад и сейчас убеждён, что это идеальный вариант для демонстрации его лучших качеств. Оттуда точно можно перейти в какую-то команду, которая будет понимать, как его использовать… Эредивизия — атакующий чемпионат для атакующего футболиста, — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт с клубом подходит к концу летом 2026 года. Ранее интерес к полузащитнику приписывали нидерландскому «Аяксу», немецкой «Боруссии» Дортмунд и испанской «Жироне». Воспитанник «Динамо» Арсен Захарян выступает за испанский «Реал Сосьедад» с 2023 года.