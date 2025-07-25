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Фёдор Смолов заявил, что согласился бы на переход в «Зенит»

Фёдор Смолов заявил, что согласился бы на переход в «Зенит»
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Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов заявил, что у него была бы хорошая результативность в нынешнем «Зените».

— Ты бы хотел играть в таком «Зените»?
— Мне кажется, там получаешь кайф от процесса, от футбола, мастеровитые футболисты, видно, что они хорошо взаимодействуют.

— Без шуток. Тебе бы подошла эта игра.
— Думаю, в свои 35 я бы там забил 10+, уверен. Но там есть кому забивать. Будем смотреть (улыбается).

— Представь, после этого эфира «Зенит» предлагает $ 200 тыс. в год. Ты бы поехал за такие деньги?
— Честно? Наверное, да (смеётся). Покайфовать годик от футбола — это то, что нужно, — заявил Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

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