Смолов рассказал о своём отношении к Карпину

Бывший нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением о главном тренере сборной России и бело-голубых Валерии Карпине.

«К Карпину отношусь максимально положительно. Удалось с ним поработать в сборной, для меня стало открытием. Видел какие-то интервью — было одно впечатление, поработал с человеком — совершенно изменилось. Вопросов нет и по тому, как по-человечески себя ведёт по отношению к ребятам, и с точки зрения требований, футбола.

Что касается матча с «Балтикой», посмотрел состав и скамейку запасных, на сегодняшний день, если так продолжится, шансов на чемпионство будто нет («Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) в 1-м туре нового сезона РПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Возможно, будут усиления, непонятно, уйдёт Карраскаль или нет. Но на сегодняшний день, думаю, что, какой бы тренер ни был, невозможно», — сказал Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

Как сборная России играет при Карпине: