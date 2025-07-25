Смолов ответил на вопрос, сильнее ли Акинфеева Сафонов и Агкацев

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о форме вратаря команды Станислава Агкацева и экс-голкипера «быков» Матвея Сафонова, ныне выступающего в «ПСЖ».

— Тренер вратарей «Краснодара» заявил, что Сафонов и Агкацев сильнее Акинфеева. Ты как считаешь?

— Если брать пиковую форму, то у ребят она ещё впереди, как и у Игоря, скорее всего, на 700-м матче (смеётся). Мне сложно сказать.

Стас — большой молодец, у него очень большой вклад в прошлогоднее чемпионство. Мотя свой уровень подтверждал не один год, плюс 15 игр в первый сезон в «ПСЖ» и реально достойно заменил Доннарумму. Считаю, что топовая форма Доннаруммы весной во многом связана с тем, что он почувствовал конкуренцию. Что приехал достойный вратарь, который может занять место в воротах. Убеждён в этом на 100%.

Ему это демонстрируют тем, что парню сразу дают играть, ты уже не настолько первый номер, Мотя сыграл в Лиге чемпионов, в чемпионате при живом и нетравмированном Доннарумме. Плюс, наверное, на каком-то этапе он стал видеть, что Мотя, приехавший не в форме, когда набрал и адаптировался, стал показывать другой уровень.

— Агкацев чем крут, лучше ногами играет?

— Точно играет лучше ногами. Я не видел его до того, как пришёл в «Краснодар». Но с первой тренировки думал, как ему сложно забить, как он понимает и читает.

Думаю, у Моти преимущество над Стасом в голове. Он меньше переживает, и, мне кажется, он быстрее преодолевает ошибки и меньше рефлексирует по этому поводу, чем Стас. Но я всё-таки назову честно, не в обиду никому из них, Игоря.

Мы разговаривали с Сафоновым, он рассказал, что, как приехал, оказался в среде, где такое количество настолько одарённых ребят, быстро схватывающих, атлетичных и так далее. Он понял, что они по одарённости, по таланту выше, хотя говорит, что ему казалось, что он был в своей среде, где он был одним из самых одарённых, где ему легко всё давалось. А здесь — другой уровень. Если проводить параллель, думаю, Игорь более одарён от природы, — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.