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Максим Осипенко объяснил, почему предпочёл «Динамо» «Спартаку»

Максим Осипенко объяснил, почему предпочёл «Динамо» «Спартаку»
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Защитник «Динамо» Максим Осипенко высказался о причинах перехода в московский клуб из «Ростова» в летнее межсезонье, а также рассказал, почему предпочёл бело-голубых «Спартаку».

— История с «Динамо» у меня давняя. Ещё в 2018 году, играя за «Факел», я приезжал сюда на просмотр. После первого сбора сказали, что оставляют. Поехал на второй — и уже вроде как не оставляют. Непонятно почему. Я и вернулся в Воронеж.

Нынешняя история тоже тянулась давно. «Динамо» долго проявляло интерес. То не получалось договориться с «Ростовом», то ещё какие-то причины мешали, о которых я не знаю. Сейчас удалось договориться.

— Почему всё-таки не «Спартак»?
— Потому что «Динамо» (улыбается).

— И всё же.
— Была заинтересованность от «Динамо».

— Песьяков предположил, что главные факторы — Карпин и сборная. Он прав?
— Нет, не прав. Переговоры с «Динамо» начались, когда про Валерия Георгиевича даже не писали в прессе. Так что с ним мой переход в «Динамо» никак не связан. Если бы его не было здесь, я бы всё равно перешёл сюда, — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ростова» подписал контракт с «Динамо» до лета 2028 года.

Полное интервью с Максимом Осипенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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