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Аршавин объяснил, почему на «Краснодар» нет давления по защите титула

Аршавин объяснил, почему на «Краснодар» нет давления по защите титула
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Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о давлении на «Краснодар» в отношении защиты титула чемпиона Российской Премьер-Лиги.

«При всём уважении, «Краснодар» пока не достиг того статуса, чтобы от них непременно ожидали завоевания чемпионства второй год подряд. Поэтому я не думаю, что необходимость защитить титул на них давит. Наоборот, они, скорее, освободились от давления, поскольку уже добились давней цели, поставленной владельцем», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «быки» впервые в клубной истории завоевали титул чемпиона России.

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