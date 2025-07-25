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«Не называл бы эту лигу топ-5». Снейдер высказался о саудовском футболе, упомянув Роналду

«Не называл бы эту лигу топ-5». Снейдер высказался о саудовском футболе, упомянув Роналду
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Бывший полузащитник миланского «Интера», мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился мнением о прогрессе и перспективах саудовского футбола.

«Саудовские клубы достигли значительного прогресса, но я бы не стал называть эту лигу топ-5. Проект амбициозный, есть инвестиции и развивается инфраструктура. Если они будут продолжать в том же направлении и уделять внимание развитию молодёжи, то вполне могут войти в число ведущих чемпионатов в будущем.

Гранды Про-Лиги? «Аль-Хиляль» выглядит самой сбалансированной командой с хорошим руководством. У «Аль-Насра» есть Криштиану Роналду, что привлекло внимание к клубу, однако это чревато тем, что всегда требуется формирование команды вокруг португальца. «Аль-Иттихад» успешно проявил себя с Бензема, а «Аль-Ахли» удивил приглашением Мареза и сильным тренерским штабом. За ними действительно интересно следить», — приводит слова Снейдера WinWin.

В минувшем сезоне чемпионат Саудовской Аравии выиграл «Аль-Иттихад», второе место занял «Аль-Хиляль», тройку замкнул «Аль-Наср». «Аль-Ахли», занявший пятую строчку в Про-Лиге, стал обладателем Лиги чемпионов АФК сезона-2024/2025.

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