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«Зрители заслуживают разнообразия». Снейдер — об изменении формата клубного ЧМ

«Зрители заслуживают разнообразия». Снейдер — об изменении формата клубного ЧМ
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Бывший полузащитник миланского «Интера», мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер ответил на вопрос о новом формате клубного чемпионата мира 2025 года.

«Это интересное изменение. Увеличение числа команд приведёт к большему вниманию к клубам за пределами Европы, что имеет значение. Футбол — это глобальная игра, и зрители заслуживают видеть больше разнообразия на высшем уровне. Я смотрел несколько матчей в Майами — мне это понравилось», — приводит слова Снейдера WinWin.

Напомним, в новом КЧМ приняло участие 32 команды, что сделало соревнования подобными чемпионату мира среди сборных. Предыдущий формат турнира предполагал участие всего шести команд: пяти победителей континентальных турниров и клуба-представителя страны-хозяйки чемпионата.

По итогам КЧМ-2025 титул завоевал «Челси», одолевший в решающем матче «ПСЖ» со счётом 3:0.

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